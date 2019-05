Auszeichnung : Ihr Motto: Die Schöpfung erhalten

Radevormwald Bei der Verleihung des Rheinlandtalers an Kathi Hentzschel drückte die Geehrte ihre Hoffnung aus, dass die junge Generation sich für den Naturschutz engagiert.

Schon so unterschiedliche Persönlichkeiten wie der Götz George, Loki Schmidt, Hanns Dieter Hüsch oder die Bläck Fööss haben ihn verliehen bekommen – den Rheinlandtaler des Landschaftsverbands Rheinland. Die jüngste Preisträgerin kommt aus Radevormwald, am Dienstagabend bekam Kathi Hentzschel die Auszeichnung für ihren langjährigen Einsatz für den Natur- und Umweltschutz in der Aula des Theodor-Heuss-Gymnasiums. Neben den rund 70 Gästen waren Bernd Krebs, der stellvertretende Vorsitzende der Landschaftsversammlung Rheinland, der auch die Laudatio hielt, sowie Bürgermeister Johannes Mans und die stellvertretende Landrätin Ursula Mahler zum Schulzentrum gekommen.

Sie sei eine vielgefragte und kompetente Ansprechpartnerin rund um den Schutz von Natur und Pflanzen, sagte Krebs, der wiederum vor allem in ihrem großen Garten seinen Niederschlag finde. „Sie haben dort verschiedenste Biotope mit teils vom Aussterben bedrohten Pflanzen auf engstem Raum angelegt. Zudem ziehen Sie Saatgut für Tauschbörsen und die Gartenarchen in ihrer kleinen ‚Gärtnerei’.“. Zugleich sei sie eine eifrige Netzwerkerin in Sachen Umweltschutz. „Sie pflegen umfangreiche Kontakte zu den Biologischen Stationen Oberberg und Mittlere Wupper, zum NABU Oberberg und Remscheid, zum BUND Wuppertal, zur Naturschule Grund in Remscheid, zum RBN in Overath und den Nachbarkommunen und vielen anderen Institutionen mehr.“ Ursula Mahler betonte: „Unser Kreis braucht Menschen wie Sie, die sich für Umwelt und Naturschutz stark machen. Ihr Wirken wird Bestand haben.“