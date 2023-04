Deutsche Post in Radevormwald Postbotin verschenkt Bücher auf dem Markt

In Radevormwald beteiligen sich 14 Schulklassen an einer Buchgutscheinaktion zum Welttag. 400 Schüler freuen sich über den von der Stiftung Lesen in Zusammenarbeit mit cbj Verlag, der Deutschen Post und Partnern herausgegebenen Comicroman „Volle Fahrt ins Abenteuer“ von Autorin Katharina Reschke und Illustrator Timo Grubing. „Der altersgerechte Lesestoff wird mittels Buchgutscheinen an Viert- und Fünftklässler verteilt“, erklärt Britta Töllner. Die übliche Abholung in den lokalen Buchhandlungen werde flexibel und individuell auf lokale Gegebenheiten angepasst. Auch die Bergische Buchhandlung am Schlossmacherplatz beteiligt sich an der Aktion. Bundesweit kommen etwa eine Million Kinder in den Genuss, das Buch zu erhalten. Außerdem überraschten Postzusteller wie Annette Schreiner Passanten und Kunden mit geschenkten Bestseller-Büchern.