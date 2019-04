Wahltermin: 26. Mai : Post verschickt in Rade 16.500 Benachrichtigungen für die Europawahl

Radevormwald Die Anzahl der Briefwähler steigt von Wahl zu Jahr. Das könnte auch bei der Europawahl am 26. Mai so sein.

Die Deutsche Post liefert in den nächsten Tagen die Wahlbenachrichtigungen zur Europawahl am 26. Mai an die Wahlberechtigten in Radevormwald aus. Immerhin 16.500 Karten gehen in die Bergstadt, 64,8 Millionen Wahlberechtigte sind es in Deutschland. Dabei steigt der Anteil der Briefwähler, teilt die Post mit. Bei der letzten Europawahl 2014 lag der Anteil bereits bei 25,3 Prozent, bei der Bundestagswahl 2017 haben 28,6 Prozent den praktischen Service genutzt. Zum Vergleich: In den 1960er-Jahren lag der Anteil der Briefwähler nur bei etwa sieben Prozent.