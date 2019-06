Musik in Radevormwald : Posaunenchöre bieten Kursus für Einsteiger an

Posaunenchöre bieten Kursus für Einsteiger an

Musik in Radevormwald

Der Posaunenchor Remlingrade bietet gemeinsam mit Musikern aus Lüttringhausen einen Kursus an. Foto: Posaunenchor

Remlingrade/Lüttringhausen Das Angebot richtet sich sowohl an jene, die noch nie ein Blasinstrument gespielt haben, als auch an solche, die ihre Kenntnisse wieder auffrischen möchten.

Der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Remlingrade bietet in Kooperation mit dem Posaunenchor Lüttringhausen einen Kursus für erwachsene (Wieder-) Einsteiger in Lüttringhausen an. Die beiden Posaunenchöre unterstützen sich mit gemeinsamen Unternehmungen und wechselseitigen Aushilfen. Ein vorheriger Kurs hat zum Beispiel dem Posaunenchor Remlingrade zwei neue Mitspieler beschert.