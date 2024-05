Nach dem Stadtfest in Radevormwald Polizei zieht eine positive Einsatzbilanz

Das Stadtfest in Radevormwald am vergangenen Wochenende war jedenfalls aus polizeilicher Sicht ein großer Erfolg. Das teilte am Mittwochnachmittag die Pressestelle mit. Bei strahlendem Wetter wären viele Bürger in die Stadt gekommen, um gemeinsam zu feiern. „Besonders erfreulich war dabei die friedliche Atmosphäre: Obwohl viele Menschen unterwegs waren und auch Alkohol konsumiert wurde, kam es zu keinen nennenswerten Zwischenfällen“, berichtet die Polizei und zieht damit ein positives Fazit der Feier-Tage.