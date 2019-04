Anhaltekontrollen in Radevormwald : Polizei kontrolliert, ob Fahrer abgelenkt sind

An der Elberfelder Straße hielten die Beamten Autofahrer an und wiesen auf die Gefahren durch Ablenkung beim Fahren hin. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Abgelenkte Autofahrer sind eine Gefahr für sich und andere Verkehrsteilnehmer. Mit einer Aktion in Radevormwald machte die Kreispolizei auf das Problem aufmerksam.

Ausschau nach Verkehrssündern hielt am Donnerstag die Polizei: Konkret ging es beim kreisweiten Aktionstag um Ablenkung im Straßenverkehr, etwa durch das omnipräsente Handy. Bei der zweistündigen Kontrolle in Radevormwald stellten die Beamten fünf Handy- und sechs Gurtverstöße fest. Ein 32-jähriger Radevormwalder fiel bei einem Drogenvortest positiv auf und musste zur Blutentnahme.

Sie sind überall dabei und lenken ständig ab – auch im Straßenverkehr. Ob als spontane Jukebox oder Navigationssystem eingesetzt, begleitet das Smartphone nahezu jede Fahrt. „Solange es etwa auf dem Armaturenbrett fest verbaut ist und wir nicht daran herumspielen, etwa neue Adressen eingeben oder Nachrichten beantworten, ist es erlaubt“, sagt Polizeihauptkommissar Siegmar Pfeifer, Leiter des Verkehrsdienstes des Oberbergischen Kreises. „Am besten aber ist es, wenn das Handy mit der Tasche während der Fahrt im Kofferraum liegt, dann kommt man erst gar nicht in Versuchung zu gucken, wenn es piepst.“

Denn wer bei einer Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern für ein bis zwei Sekunden auf das Display seines Handys schaut, statt auf die Straße, der bewegt sich effektiv rund 15 Meter im Blindflug. Zeit, die lebensrettend sein kann, wenn zum Beispiel ein Kind plötzlich auf die Fahrbahn tritt, betonen die sechs Polizeibeamten immer wieder, die im Rahmen dieser Aktion die Autofahrer an der Elberfelder Straße in Radevormwald genau darauf aufmerksam machten. Es käme immer wieder zu „schwer erklärbaren“ Unfällen, berichtet Pfeifer und meint dabei solche, wo das Auto ohne Fremdeinwirkung, beispielsweise in einer Kurve geradeaus und ungebremst in die Leitplanke fährt oder auf einer schnurgeraden Landstraße, ohne ersichtlichen Grund, von der Fahrbahn abkommt und gegen einen Baum prallt. In solchen Fällen fällt der Verdacht schnell auf das Handy, das dann von den Beamten sichergestellt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sogar ausgelesen werden kann.

Ob die Versicherung in solchen Fällen zahlt, ist fraglich. „So oder so, wird es für den Fahrer teuer“, urteilt Pfeifer. 100 Euro Bußgeld, 30 Euro Gebühren und ein Punkt in Flensburg, der – bei keinem weiteren Verstoß – mindestens zweieinhalb Jahren in der Kartei bleibt. Die Fahrer, die in Radevormwald mit einem Handy am Steuer erwischt wurden, berichtet der Polizeihauptkommissar, nahmen es sportlich und wurden nicht aufmüpfig. Einige versuchten sich herauszureden, aber die Mehrheit zeigte sich geständig und einsichtig.