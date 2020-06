Politik in Radevormwald : Weg frei für niedrige Anliegerbeiträge

Politik in Radevormwald

Radevormwald Eine Mehrheit im Bauausschuss hat das Straßen- und Wegekonzept verabschiedet. Damit soll nun ermöglicht werden, dass Mittel aus dem Landes-Fonds beantragt werden, um die finanzielle Belastung für Anwohner zu verringern. Kritik an dem Konzept kam von der AL.

Die Mitglieder des Bauausschusses haben in ihrer Sitzung am Dienstag das Straßen- und Wegekonzept der Stadt mit großer Mehrheit gebilligt. Es ist die Voraussetzung dafür, dass die Kommunen Mittel aus jenem Landes-Fonds beantragen können, der hohe Anliegerbeiträge abfedern soll.

Nach dem Kommunalen Abgabegesetz (KAG) in Nordrhein-Westfalen werden bei bestimmten Straßenbauarbeiten und -sanierungen Beiträge von den Anwohnern erhoben. Diese Summen können sehr hoch sein. In Radevormwald hatten im vergangenen Jahr die Anliegerbeiträge zur Sanierung der Bahnstraße für eine Unterschriftenaktion der betroffenen Bürger gesorgt. Dank des Beschlusses von Dienstag können sie nun hoffen, dass ihre Kosten um 50 Prozent verringert werden – dies will die Verwaltung nun beantragen, es wäre der erste Vorstoß dieser Art im Rader Stadtgebiet.