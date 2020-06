Politik in Radevormwald : Nettekoven: Rade wird über Kreisumlage profitieren

Radevormwald Das Konjunkturpaket wird zwar nicht direkt Mittel in die Stadtkasse von Radevormwald spülen, aber über die Kreisumlage wird die Stadt entlastet, erklärt der CDU-Landtagsabgeordnete.

Nettekoven erklärt: „Als nordrhein-westfälischer Landtagsabgeordneter bin ich erleichtert, dass sich unser Ministerpräsident Armin Laschet bei den Verhandlungen für die kommunale Familie eingesetzt hat. So ist es auch seinem Einsatz zu verdanken, dass mit der Übernahme der Kosten der Unterkunft (KdU) der Kostenanteil der Kommunen für Sozialleistungen sinkt, wie beispielsweise Miet- und Heizkostenzuschüsse für Sozialleistungsempfänger. So können wir in Radevormwald mit der dauerhaften Entlastung das Geld in anderen Bereichen investieren. Insgesamt werden Kommunen in Bezug auf die KdU mit einer Milliarden Euro entlastet.“