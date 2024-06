Pläne zur Krankenhausreform in Radevormwald: Kritik an Politik in Form von offenen Briefen

„Die Pläne des Gesundheitsministeriums, welche Behandlungen die Kliniken in NRW künftig noch anbieten sollen, haben in Radevormwald hohe Wellen geschlagen“, schreibt Nettekoven. Minister Laumann hatte vergangenen Montag eine Streichungsliste vorgelegt. Darin werden dem Sana Klinikum in Radevormwald die Endoprothetik und die Wirbelsäulenoperationen entzogen.