Luftsportverein Radevormwald Piloten aus Rade (f)liegen ganz vorne

Der Flugplatz an der Leye im Nordosten von Radevormwald ist für Segelflieger ein Ausgangspunkt für Streckenflüge. An den Wochenenden werden von hier bei guten Wetterlagen 1000 Kilometer im Segelflug zurückgelegt. Im vergangenen Jahr flogen die Pilotinnen und Piloten in Radevormwald wieder so weite Strecken, dass dies für mehr als zwei Erdumrundungen gereicht hätte.