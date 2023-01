Konzert im Leo-Theater Star-Pianist Stadtfeld gastiert in Schwelm

Der heute 42-Jährige Pianist, geboren in Koblenz und im Westerwald aufgewachsen, gab bereits mit neun Jahren sein Konzertdebüt. Im Jahr 1997 siegte er beim Klavierwettbewerb „Nikolai Rubinstein“ in Paris, 2022 gewann er den ersten Preis des Internationalen Bach-Wettbewerbs in Leipzig, für die „Goldberg-Variationen“ im Jahr 2004 den „Echo Klassik Preis“ als Nachwuchskünstler des Jahres. Der Musiker lebt heute in Wanne-Eickel. Neben Einspielungen von Bach, Schumann, Schubert, Mendelssohn und Beethoven hat er auch ein Album mit deutschen Volksliedern veröffentlicht.