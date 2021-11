Theodor-Heuss-Gymnasium und Sekundarschule in Radevormwald : Physik-Spektakel für alle Sechstklässler

Radevormwald Die Experimente wurden von Physikern und Naturwissenschaftlern akribisch vorbereitet. Mit Lehrer Fabian Stendtke, der Deutsch und Sport am Gymnasium unterrichtet, war das Versuchskaninchen der Show schnell gefunden.

In die Geheimnisse der Physik tauchten am Dienstag die Sechstklässler des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) und der Sekundarschule ein. In der Aula am Schulzentrum Hermannstraße waren die „Physikanten & Co“ zu Gast. Veranstaltet wurden die beiden Shows durch die Jugendförderung des Jugendamtes unter dem Motto „Aufholen nach Corona“. Britta Hallek und Sarah Behr haben sich als Mitarbeiterinnen des Jugendamtes für einige Aktionen für Kinder und Jugendliche in Radevormwald stark gemacht. „In der Pandemie sind solche Veranstaltungen zu kurz gekommen. Heute sollen die Schüler Spaß haben und gleichzeitig etwas lernen“, sagt Sarah Behr.