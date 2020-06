Corona-Pandemie in Radevormwald : Pflaumenkirmes fällt aus

Radevormwald Die 524. Auflage war für den 18. bis 21. September geplant. Doch aufgrund der unsicheren Lage angesichts der Corona-Pandemie hat die Stadt die Kirmes abgesagt. Auch für den Feierabendmarkt sieht es in diesem Jahr nicht mehr gut aus.

Ein weiteres Großereignis im diesjährigen Veranstaltungskalender der Stadt Radevormwald ist ein Opfer der Corona-Pandemie geworden. Die Verwaltung hat am Freitag mitgeteilt, dass die Pflaumenkirmes nicht stattfinden wird. „Schweren Herzens“ habe man sich zu diesem Schritt entschlossen, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung. Geplant war die Kirmes für den Zeitraum vom 18. bis 21. September.

Bund-Länder-Konferenz Am Mittwoch hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer bei einem Treffen in Berlin beschlossen, dass Großveranstaltungen bis Ende Oktober untersagt werden sollen. Dies gilt für all jene Veranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregeln nicht möglich ist. Zuvor galt dieses Verbot größerer Feiern bis Ende August. Die einzelnen Bundesländer haben allerdings einen gewissen Spielraum und können die Besucherzahl, ab der das Verbot gilt, selber festlegen.

Diese Sorgen betreffen auch den normalerweise am Freitag stattfindenden Feierabendmarkt, der mit dem Beginn der Corona-Pandemie ausgesetzt wurde. Auch für diese Veranstaltung müsste ein besonderes Hygiene- und Infektionsschutzkonzept ausgewiesen werden. Wegen des Versammlungscharakters dieser beliebten Veranstaltung an den Freitagabenden ist die Organisation erst einmal „auf Eis gelegt“. Es sei deshalb unsicher, ob der Feierabendmarkt in diesem Jahr noch stattfinden kann, erklärt die Verwaltung. Ziel ist in jedem Fall, sobald es die Corona-Lage zulässt, zu starten, spätestens aber im kommenden Frühjahr.

Seit dem Beginn der Pandemie hat es in der Stadt keine größeren öffentlichen Veranstaltungen gegeben. Das Stadtfest im Mai musste ebenso abgesagt werden wie bereits im März das Rader Schaufenster und die Schützenkirmes im Juni. Auch Osterfeuer gab es in diesem Jahr keine, weil die damit verbundenen Zusammenkünfte in den Augen der Behörden zu riskant waren. Und auch in den Ortschaften mussten die Organisatoren auf beliebte Veranstaltungen verzichten. So wurde beispielsweise die Jazz-Matinee in Honsberg abgesagt.