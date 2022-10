Pflanzentauschbörse in Radevormwald : Gemüse und Heilkräuter selber züchten

Heidi und Miriam Behrens (v. l.) stehen auf der Pflanzentauschbörse im intensiven Informationsaustausch mit Hanna Baumgarten und Petra Sablotny. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Die Herbstauflage der beliebten Pflanzentauschbörse zog am Sonntag nur wenige Besucher auf das Gelände der Grundschule Stadt. Es wurde dennoch viel getauscht und gefachsimpelt.

Die beliebte Pflanzentauschbörse in Radevormwald scheint nach den beiden Pandemiejahren Anlaufschwierigkeiten zu haben. Denn trotz traumhaften Herbstwetters strömten am Sonntagmorgen nur zaghaft Besucher auf den Schulhof der Grundschule Stadt. Dabei ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um seinen Garten für den Winter vorzubereiten, Wintergemüse und Kräuter anzupflanzen, betonte Kathi Hentzschel.

Die inzwischen 85-Jährige initiierte vor vielen Jahren die Pflanzentauschbörse mit dem Ziel, heimische Gewächse untereinander zu tauschen und sie somit zu verbreiten. Bis zur Pandemie war die zweimal im Jahr stattfindende Börse eine gern genutzte Anlaufstelle. Doch daran scheinen die Ausfälle der vergangenen zwei Jahre etwas geändert zu haben. „Normalerweise ist die Börse im Frühjahr immer besser besucht. Da scheinen die Leute noch motiviert zu sein, im Garten etwas anzupflanzen“, sagte Kathi Hentzschel. Doch auch die Herbstbörse, wenn auch weniger frequentiert, zog ausreichend Besucher und Aussteller nach Radevormwald. Diesmal musste Hentzschel sogar Abstriche bei den Beschickern machen. 20 an der Zahl boten ihre zarten Pflänzchen, wertvollen Samen und köstlichen Kräuter für kleines Geld an.

Info 800 Flaschen Apfelsaft aus heimischer Ernte Apfelsaft Neben Pflanzen, Samen und zahlreichen Informationen gab es auf der Pflanzentauschbörse auch etwas Leckeres zu probieren. Die Umweltbeauftragte der Stadt, Regina Hildebrandt, bot an ihrem Stand Apfelsaft zur Verköstigung an. Nicht irgendeinen, sondern echten Saft aus Äpfeln von heimischen Radevormwalder Streuobstwiesen. Etwa 800 Flaschen süßen Saft konnten aus der diesjährigen Apfelernte gepresst werden. Zu kaufen gibt es den Radevormwalder Apfelsaft im Unverpacktladen sowie bei Garten Werker. Termin Die nächste Radevormwalder Pflanzentauschbörse ist für den 1. Mai 2023 auf dem Schulhof der Grundschule Stadt geplant.

Besucherin Miriam Behrens aus Wuppertal war zum ersten Mal auf der Pflanzentauschbörse. „Meine Mutter hatte mir davon erzählt, da wollte ich gleich mal vorbeischauen.“ Ganz planlos war sie aber nicht gekommen, sondern auf der Suche nach der alten Heilpflanze Beinwell. „Ich habe kürzlich alle Stauden aus meinem Garten entfernt und angefangen, Kräuter und Gemüse anzupflanzen, berichtete die Wuppertalerin. „Ich hatte die Nase voll von den teuren Preisen auf dem Markt, also pflanze ich mir mein Gemüse nun selber an.“

Spinat und Mangold, Barbarakraut, Salat, sämtliche Kräuter, Tomaten und Radieschen hat Miriam Behrens mittlerweile in ihrem Garten. Sie musste sich im Vorfeld etwas einlesen, hat viele Gartentipps, die sie auf Youtube gesehen hat, ausprobiert und erfreut sich nun an den zahlreichen Leckereien aus ihrem Garten. „Das ist toll, macht sehr viel Spaß und schmeckt köstlich“, schwärmte die Besucherin, die auch in Radevormwald fündig geworden war. Drei Kräuterpflanzen erwarb sie, darunter auch das Heilkraut für Gelenkschmerzen und Muskelbeschwerden, sowie etwa 40 Tütchen mit Samen heimischer Kräuter und Nutzpflanzen des Rheinischen-Bergischen Naturschutzvereins (RBN). „Ich finde es toll, wenn ich Samen aus der Region bekommen kann. Und wenn ich damit auch noch den Verein in ihrer Arbeit unterstützen kann, dann ist das umso besser.“

Der Klimawandel, weiß Kathi Hentzschel, habe bereits einige zum Umdenken gebracht und führe einzelne von ihnen auch zur Pflanzentauschbörse, wo sie Fragen stellen und sich Anregungen für eine ökologische Umgestaltung ihrer Gärten holen. „Was mich besonders freut, ist, dass vor allem junge Leute das Problem begriffen haben und aktiv was dagegen tun, in ihrem Garten Küchen- und Heilkräuter pflanzen, sich aber vor allem für Nutzpflanzen wie Sauerampfer, Winterportulak und den Guten Heinrich interessieren.“ Letzteres, verrät die Initiatorin, sei der Vorgänger des Spinats in Deutschland gewesen, ehe Napoleon das grüne Gemüse in die hiesigen Breitengraden einführte.