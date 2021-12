Pflanzaktion in Radevormwald : Ein Baum für jedes Baby ab 1. Januar

Pflanzaktion in Radevormwald

Die Fläche für den Babywald am Ende der Ortschaft Espert auf dem Weg Richtung Wiebachtal. Foto: Stadt Radevormwald/Scholl Foto: Stadt Radevormwald/Scholl

Radevormwald Hinter der Ortschaft Espert soll ein Mischwald entstehen, dort musste ein Fichtenwald abgeholzt werden. Zunächst wird für jedes neugeborene Kind, das in Radevormwald angemeldet wird, eine Rotbuche gepflanzt.

Eine Anregung der CDU-Fraktion im Umweltausschuss nimmt jetzt ganz konkrete Formen an: Die Christdemokraten hatten beantragt, für jedes neugeborene Kind, das in Radevormwald angemeldet wird, einen Baum zu pflanzen. Beginn der Aktion soll der 1. Januar 2022 sein. Das Bauverwaltungsamt koordiniert das Vorhaben zusammen mit dem neuen Revierförster Stefan Wende.

Als Pflanzplatz stellt die Stadt eine Fläche hinter der Ortschaft Espert am Weg ins Wiebachtal zur Verfügung. Der dortige Fichtenbestand musste im vergangenen Jahr komplett gerodet werden. Auch an dieser Stelle waren die Fichten ein Opfer des Borkenkäfers, teilt Wolfgang Scholl von der Stabsstelle im Rathaus mit. Jetzt solle dort ein Mischwald entstehen. Im ersten Jahr soll ein Buchenbestand gepflanzt werden, passend zum Baum des Jahres. Dieser ist für das Jahr 2022 die Rotbuche. In den folgenden Jahren könnte auch jeweils der Baum des Jahres im Mittelpunkt der Pflanzung stehen, teilt die Stadt mit. Allerdings nur, wenn es sich um einen heimischen Laubbaum handele. Es wird laut Stadt künftig einmal pro Jahr im Herbst eine Pflanzaktion organisiert, bei der alle Baby-Bäume gepflanzt werden sollen.