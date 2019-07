Gemeinde St. Marien Radevormwald : Seelsorgeeinheit feiert gemeinsam Pfarrfest in Radevormwald

Seelsorgeeinheit feiert gemeinsam Pfarrfest in Radevormwald

Pfarrer Marc D. Klein und Diakon Burkhard Wittwer (beide in grünem Ornat) zelebrierten den Festgottesdienst in St. Marien. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Die katholische Pfarreiengemeinschaft Radevormwald-Hückeswagen versammelte sich am Sonntag nach dem Festgottesdienst in der Kirche St. Marien im Caritashaus, um den Sonntag für ein gemeinsames Pfarrfest zu nutzen.

Nachdem der Gottesdienst unter Beteiligung des gemischten Kirchenchores und des Familienmesskreises zu Ende ging, füllte sich das Haus der Gemeinde. Obwohl das Pfarrfest jedes Jahr im Wechsel der beiden Städte stattfindet, funktioniert das Zusammenleben zwischen den Gemeindegliedern aus Hückeswagen und Radevormwald noch nicht so, wie es sich die Mitglieder des Pfarrgemeinderates, der aus Vertretern beider Städte besteht, erhoffen.

„Obwohl die Städte nur einige Autominuten voneinander entfernt sind, merken wir immer noch, dass der Austausch nicht so funktioniert, wie wir uns das ursprünglich erhofft haben. Die Hückeswagener kommen nicht nach Radevormwald und andersherum“, sagt Michael Zlobinski, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates. Er ist sich nicht sicher, woran das liegt. „Wenn ich den Grund kennen würde, hätte ich schon längst ein Patentrezept entwickelt“, sagt er.

Zu der Pfarreiengemeinschaft gehören die Kirchen St. Marien und St. Josef aus Radevormwald sowie St. Mariä Himmelfahrt und St. Katharina aus Hückeswagen. „Im Kölner Raum schließen sich die Gemeinschaften oft aus über zehn Kirchen zusammen und dort klappt das gemeinsame Gemeindeleben gut“, sagt Michael Zlobinski. In Zukunft will er gemeinsam mit den anderen Mitgliedern des Pfarrgemeinderates noch mehr Aktionen ins Leben rufen, die es schaffen die Gemeinden näher zusammenrücken zu lassen. Das Pfarrfest in Radevormwald wurde durch die Familienzentren gestaltet sowie durch den Frauentreff, deren Mitglieder unzählige Kuchen gebacken hatten. Das gemeinsame Singen unter der Leitung der Klopingfamilie St. Marien fiel aus.