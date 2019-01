Pfarrerwechsel in Radevormwald : Pastor wechselt nach Dahlerau

Das Gemeindehaus der Freie evangelischen Gemeide an der Kirchstraße in Dahlerau. Hier wird die neue Wirkungsstätte von Peter Bernshausen sein. Foto: Hans Dörner (Archiv) Foto: Dörner, Hans (hdo)

Radevormwald Peter Bernshausen ist nach acht Jahren als Pastor der Freien evangelischen Gemeinde Grafweg verabschiedet worden. Er bleibt Rade jedoch treu: Am 13. Januar wird er als Seelsorger der FeG Dahlerau eingeführt.

Als Peter Bernshausen vor rund acht Jahren Pastor im Radevormwalder Ortsteil Grafweg wurde, da betonte er in einem Bericht der Bergischen Morgenpost, wie gut seiner Frau Mechthild und ihm selber das Bergische Land gefallen: „Wir lieben beide das Bergische Land. Wir haben uns sehr schnell eingelebt. Die Menschen hier sind alle sehr herzlich und gastfreundlich. Uns gefällt unser neuer Wohnort sehr gut.“

Der Stadt Radevormwald bleibt das Ehepaar Bernshausen auch weiterhin treu, allerdings gibt es eine berufliche Veränderung. Bereits vor dem Jahreswechsel, am 30. Dezember, hat die Freie evangelische Kirchengemeinde Grafweg den Pastor verabschiedet. Bernshausen sei „mit viel Dank und Anerkennung in einem Festgottesdienst von der Gemeindeleitung gewürdigt worden“, teilte nun Gemeindeleiter Gerhard Mosner mit.

Info Die Freien evangelischen Gemeinden in Rade Dahlerau Freie evangelische Gemeinde Dahlerau, Kirchstraße 25. Kontakt unter Telefon 0175 1690271 oder 02191 8803231, e-mail@dahlerau.feg.de, www.feg-dahlerau.de. Grafweg Freie evangelische Gemeinde Grafweg, Grafweg 12. Kontakt unter Telefon 02195 7604, pastor@feg-grafweg.de, www.feg-grafweg.de. Radevormwald Freie evangelische Gemeinde Radevormwald, Bahnhofsstraße 23, Telefon 02195 931467.

Jetzt wird Peter Bernshausen eine neue Aufgabe übernehmen: Mit einer halben Stelle wird der die Gemeindearbeit der Freien evangelischen Gemeinde Dahlerau versehen. Mit der anderen halben Stelle ist er Seelsorger im Seniorenzentrum Bethanien in Halver. „Die Kontakte bleiben bestehen, und auch die Zusammenarbeit mit den Freien evangelischen Gemeinden in Radevormwald“, betont die Freie evangelische Gemeinde Grafweg in ihrer Mitteilung.

Peter Bernshausen, damals 43 Jahre alt, hatte mit Ehefrau Mechthild am 1. Oktober 2010 mit seiner Arbeit in Grafweg begonnen. Zuvor war er in der Freien evangelischen Gemeinde Hagen-Hohenlimburg tätig gewesen. Ursprünglich Verwaltungsfachangestellter, hatte sich Bernshausen für ein Studium am Theologischen Seminar in Ewersbach entschieden.



An seiner neuen Wirkungsstätte in den Wupperorten wird Pastor Bernshausen am Sonntag, 13. Januar, um 14.30 Uhr eingeführt. Im Gemeindebrief der FeG Dahlerau hatten die Gemeindemitglieder dem scheidenden Pastor Matthias Ekelmann gewürdigt. Sechs Jahre lang hatte der Geistliche als Seelsorger vor Ort gewirkt. „Er hat viele Dinge angestoßen, umgesetzt und hat uns als Gemeinde in vielerlei Hinsicht weitergebracht.“

In die Amtszeit des scheidenden Pastors fiel auch die Jubiläumsfeier zum 140-jährigen Bestehen der Freien evangelischen Gemeinde Dahlerau, die damit eine der ältesten im Stadtgebiet von Radevormwald ist. Bei dieser Gelegenheit war auch Peter Bernshausen als Pastor der Freie evangelische Gemeinde in Grafweg als Gast dabei.