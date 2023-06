Personalmangel bei der Oberbergischen Verkehrsgesellschaft Ab Montag kürzt die OVAG Fahrten

Bislang blieb die Oberbergische Verkehrsgesellschaft (OVAG) vom Fahrermangel größtenteils verschont. Doch jetzt macht sich der bundesweite Trend auch in Oberberg bemerkbar. Das Unternehmen hat zunehmend Schwierigkeiten, genügend qualifiziertes Personal zu finden, heißt es in einer Pressemitteilung.. Wenn dann noch eine größere Krankheitswelle komme, seien die Reserven schnell erschöpft. Könne ein erkrankter Busfahrer nicht vertreten werden, müssten die ihm zugeteilten Fahrten ausfallen. Diese Fahrten werden im zentralen Leitstellensystem storniert und nicht mehr in der elektronischen Auskunft angezeigt. Wer dann eine Auskunft über die OVAG-App einholt, bekommt nur noch jene Fahrten angezeigt, die tatsächlich stattfinden. „Das funktioniert schon heute gut. Allerdings ist die Planbarkeit für Fahrgäste auf den konkreten Reisetag beschränkt, da die Ausfälle erst am selben Tag eingepflegt werden“, teilt die OVAG mit.