Einzelhandel in Radevormwald : Pandemie schränkt Citymanagement ein

Einzelhandel in Radevormwald

Radevormwald Zu den Aktionen, die angestoßen wurden, gehört ein Digitalcoaching für den örtlichen Einzelhandel. Der Kampf gegen Leerstände steht auch auf der Agenda, doch wegen der aktuellen Umstände ist es schwer, jemanden zu finden, der ein Geschäft öffnen möchte.

Die Citymanager für Radevormwald, Alexander Bethke und Jan Eichenauer aus dem Unternehmen „Stadt + Handel“, sind seit einem Jahr für das Leben in der Innenstadt im Einsatz. Ihr erstes Jahr in Radevormwald wurde durch die Corona-Krise erschwert. Im Ausschuss für Stadtentwicklung gaben die beiden nun einen Einblick in ihre Arbeit und die anstehenden Pläne für die Innenstadt.