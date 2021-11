Bürgermonitor in Radevormwald : Festplatte in Packstation war defekt

Radevormwald Die Enkelin eines BM-Lesers wartet geschlagene drei Wochen auf ein wichtiges Paket. Der Grund: Die Festplatte in der Packstation ging binnen kürzester Zeit mehrmals kaputt.

Was für eine Odyssee: Die Enkelin eines BM-Lesers bestellte sich in der ersten Oktoberwoche wichtiges Material für den Semesterbeginn an der Uni. Dass sie das Paket erst am 2. November in Empfang nehmen konnte, wusste sie da noch nicht. Grund war die ständig defekte Packstation der Post an der Kaiserstraße 140. Auch ihr Großvater war mittlerweile „in die Falle getappt“ – die Post hatte für ihn ebenfalls ein Paket in der Station „geparkt“. Weil angeblich niemand zu Hause gewesen sei, gab’s einen Benachrichtigungszettel der DHL.