Sportplatz an der Hermannstraße in Radevormwald Outdoor-Bewegungsplatz wird schon bald aufgebaut

Im September 2021 hatte der Rat die Verwaltung angewiesen, Fördermittel für die geplante Errichtung der multifunktionalen Outdoor-Bewegungsfläche am Rande des Sportplatzes an der Hermannstraße zu beantragen. Im Sommer 2023 trudelte der positiv beschiedene Antrag der Staatskanzlei NRW von knapp 56.000 Euro aus dem Förderprogramm „Moderne Sportstätten II“ ein. Die Ausschreibung und Vergabe des Projekts erfolgte zeitnah, berichtete Funke. Den Zuschlag erhielt die Firma „Freisport Resorti GmbH & Co. KG“. Funke freute sich über „ein deutlich günstigeres, aber dennoch qualitativ hochwertiges Angebot“ des Coesfelder Unternehmens. Für unter 39.000 Euro werde die Firma Lieferung und Aufbau von fünf einzelnen Doppel-Fitnessgeräten übernehmen sowie die Installation zweier Calistehenicsanlagen, fünf Sitzbänken, zwei Abfalleimern und Hinweisschildern. Die Fitnessgeräte ermöglichen eine Reihe von Trainingsmöglichkeiten und seien für verschiedene Altersgruppen und Fitnesslevels attraktiv, erklärte Funke. Das größte Gerät biete die Möglichkeit, mit dem eigenen Gewicht zu trainieren. Klimmzüge oder Barrenstütz sind an den Stangen möglich.