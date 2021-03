Familienaktion : Ostersuche in den Wupperorten

Wupperorte Quartiermanagement, „Life“ und die Kirche haben für Familien etwas vorbereitet. 135 Schoko-Hasen werden versteckt. Außerdem ein besonderes goldenes Ei als Hauptgewinn.

135 Schokoladen-Hasen werden am 4. April ab 11 Uhr in den Wupperorten versteckt sein. Gesucht werden kann am Familienzentrum Auf der Brede, am Bürgerzentrum am Siedlungsweg und an den Spielplätzen an der Tuchstraße, der Kolpingstraße, der Hohenzollernstraße und der Kinderwagenchaussee entlang der Wupper.