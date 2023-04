Rezeptidee – mit der Familie genießen Dieser Eierlikör passt gut zum Osterfest

Heidi Walder und ihre Tochter Lena Rebecca ergänzen sich prima: Die Mutter macht Eierlikör, die Tochter backt. Es sind die absoluten Lieblingsplätzchen von Lena Rebecca Walder: Mandelblumen. Die 19-Jährige ist derzeit im ersten Jahr ihrer Ausbildung zur Bäckerin bei der Landbäckerei Bauer in Winterhagen. Und auch wenn sie dort gerade "nur" Brötchen und Brote vorbereiten und backen darf, sind es doch die Mandelblumen, die es der jungen Frau besonders angetan haben. "Meine Mutter musste früher immer die dreifache Menge davon machen, weil ich sie so gerne esse, aber auch die waren dann bis Weihnachten meist weg", sagt sie lachend. Es ist ein fränkisches Rezept, eines, das man im Bergischen nicht so gut kennt. Denn Mutter Heidi Walder kommt eigentlich aus dem fränkischen Rothenburg ob der Tauber, sie ist der Liebe wegen seit 1990 in Nordrhein-Westfalen: "Zuerst habe ich in Hattingen im Freizeitheim Haus Friede vom Deutschen Jugendverband 'Entschieden für Christus' gearbeitet. Dort habe ich auch meinen Mann kennengelernt, 1993 sind wir dann nach Hückeswagen gezogen." Die Ausbildung zur Hauswirtschaftsleiterin hatte Heidi Walder noch in Baden-Württemberg gemacht, heute ist sie Hausfrau, zuvor hat sie für die Firma Sodexo-Catering gearbeitet, die etwa auch den Mittagstisch für die Firma Vaillant in Remscheid übernommen hat.