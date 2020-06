Bürgermonitor für Radevormwald : Froweinpark entwickelt sich zum Hundeklo

Radevormwald Familienvater Sebastian Schlüter zeigt sich verärgert über das Ausmaß der Verschmutzung. Selbst unmittelbar an den Spielgeräten liegen die Exkremente der Vierbeiner herum. Das Ordnungsamt kann wenig tun – die Verursacher müssen auf frischer Tat ertappt werden.

Sebastian Schlüter ist fassungslos, als er am vergangenen Donnerstag mit seiner kleinen Tochter in den Froweinpark geht, um dort den Spielplatz zu besuchen. „Überall liegen Hundehaufen herum“, beschwert er sich. Und das nicht nur auf den Wiesen, sondern auch unmittelbar an den Spielgeräten. „Ein Haufen lag sogar direkt am unteren Ende der Rutsche“, regt sich Schlüter auf. Fast könnte man denken, der Hundehalter habe seinen Vierbeiner geradezu ermuntert, dort seinen Kot zu hinterlassen. Insgesamt sieben „Tretminen“ hat Schlüter gesehen und fotografiert.