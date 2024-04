Diakonie Michaelshoven auch für Radevormwald und Hückeswagen zuständig Onlineberatung der Wohnhilfen Oberberg

Die Onlineberatung könne auch als Sprungbrett zur analogen Beratung gesehen werden, sagt Wilfried Fenner. „Ich hatte gerade jemanden in der Beratung, der sich zuvor online gemeldet hat und uns zuvor gar nicht kannte. Das ist idealtypisch, erst online, dann in Präsenz“, sagt er. Viele Anfragen kämen in den späten Abendstunden oder am Wochenende, berichtet Lisa Heister-Voigt. „Vielleicht liegt das daran, dass man dann zur Ruhe und zum Nachdenken kommt. Es bringt auch schon sehr viel, wenn man die Probleme einfach einmal loswerden kann, indem man sie in eine Mail tippt“, sagt sie. Das sei eben auch der Vorteil der Onlineberatung. „Wir sind nur zehn Wochenstunden präsent, die Mails können aber rund um die Uhr geschrieben werden“, sagt Lisa Heister-Voigt.