Oberbergischer Kreis : Kreis wirbt für einen neuen Veranstaltungskalender

So stellt sich der Kalender "VerAnKa" auf der Seite des Kreises dar. Foto: Stefan Gilsbach

Oberberg Ohne großen Aufwand können Kulturschaffende und Vereine ihre Veranstaltungen kreisweit bewerben – mit einem Online-Kalender auf der Seite www.obk.de.

() Die Kreisverwaltung weist zur Sitzung des Kulturausschusses am Donnerstag auf den Veranstaltungskalender „VerAnKa“ hin, der von allen Institutionen genutzt werden kann. „Zahlreichen Kulturschaffenden und den Städten und Gemeinden im Kreis wurde bereits mitgeteilt, dass sie die Möglichkeit haben, über ein Content-Management-System Termine und Veranstaltungshinweise selbstständig einzupflegen“, heißt es in der Vorlage des Kulturausschusses.

Der Kalender ist anklickbar unter www.obk.de/cms200/veranka/index.php . Dort wird in Wort und, wenn gewünscht, mit Bild auf die jeweilige Veranstaltung hingewiesen, zunächst mit einigen einleitenden Zeilen, beim weiteren Anklicken dann mit weiteren Informationen.Der Kalender verfügt über eine Suchfunktion, mit der Nutzer Veranstaltungen einer bestimmten Sparte suchen können, zum Beispiel „Fest und Festivals“, „Kinder und Jugend“, Tourismus und Freizeit“. Auch kann ohne großen Aufwand nach Veranstaltungen in einer der 13 Kommunen des Kreises gesucht werden. Auf einer speziellen Anmeldeseite können sich Nutzer, die ihre Termine eintragen möchten, einloggen.

Die Verwaltung bekräftigt, dass die Kulturarbeit in den Kommunen des Kreises noch besser vernetzt werden soll. Daher plant das Kulturamtes, für Ende des Jahres verantwortliche Ansprechpartner aus den Städten und Gemeinden zu einem Treffen auf Schloss Homburg einzuladen, um sich auszutauschen. Das Kulturamt ist in dem Schlossgebäude in Nümbrecht untergebracht.