Heimatmuseum Radevormwald : Ausstellung lässt glorreiche Zeiten aufleben

Radevormwald In den 1970ern machten Rader im Fernsehen und bei den Olympischen Spielen Furore. Das Heimatmuseum schaut mit einer Sonderausstellung zurück.

Anno 1970 flimmerte der Name Radevormwald über zahllose europäische Fernsehbildschirme: Die Bergstadt nahm teil an der internationalen Fernseh-Show „Spiel ohne Grenzen“. Nur drei Fernsehprogramme gab es damals . Kein Wunder, dass nicht nur in Radevormwald Einschaltquoten erreicht wurden, bei denen heutige Fernsehverantwortlichen Tränen der Rührung in die Augen treten würden. Und die Sendung „Spiel ohne Grenzen“, bei der Teams aus verschiedenen europäischen Städten bei skurrilen Aktionen mit reichlich Körpereinsatz gegeneinander antraten, war ohnehin ein Straßenfeger. Radevormwald war damals Repräsentant der Bundesrepublik Deutschland – und schlug sich sehr gut, auch wenn es letztlich nicht zum Sieg reichte. In der Arena von Verona erreichten die Bergischen den dritten Platz. Zuvor hatten sie sich bei der deutschen Vorrunde und bei der Zwischenrunde in Avignon das Weiterkommen gesichert.

Ein weibliches Mitglied des Teams sorgte zwei Jahre später international noch mehr für Furore. Bei den Olympischen Spielen in München holte Athletin Heide Rosendahl zwei Goldmedaillen und eine Silbermedaille. Radevormwald war damals eine Sportler-Schmiede von Weltrang, nicht zuletzt dank legendärer Trainer wie Gerd Osenberg. Am „Holthüsken“ in der Telegrafenstraße sind seit Jahr und Tag fünf bekannte Sport-Legenden der Stadt abgebildet: Als Vertreter der Leichtathletik Heide Rosendahl – die heute den Nachnamen Ecker-Rosendahl führt – und Wolfgang Killing, für den Radsport Wilfried Trott, Gerd Osenberg sowie die Paddler Hartmut und Wolfram Faust. Alle waren als Sportler oder Trainer bei Olympia vertreten, wenn auch nicht alle bei den Spielen von München. Hochspringer Wolfgang Killing war 1976 in Montreal dabei, die Brüder Faust traten im Zweier-Kanader sowohl 1984 in Los Angeles als auch 1988 in Seoul an.