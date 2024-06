Zusammenarbeit mit Hospiz Radevormwald Garten geöffnet, Spenden gesammelt

Es mag vielleicht nicht so wirklich überraschen – aber der Wettergott ist ein Naturfreund. Was überraschender ist, sind die hellseherischen Fähigkeiten Georg Kalkums. Dass der aktuelle Sommer eher verregnet-kühl ist, hat wohl jeder schon mitbekommen. Dass es aber am Samstagvormittag wieder einmal regnet, als wären sämtliche Schleusen auf einmal geöffnet worden, hat mit Hinblick auf die Aktion „Offene Gartenpforte“ indes nichts Gutes erahnen lassen. „Um halb elf hört es auf zu regnen“, so hatte der Rader Georg Kalkum am Vortag noch gesagt, halb humor-, halb hoffnungsvoll. Tatsächlich ist es halb zehn, als die Schleusen wieder geschlossen werden, und der Rest des Tages der im Radio gerne zitierte „Mix aus Sonne und Wolken“ wird. Ideale Voraussetzungen also, um Gäste im eigenen Garten zu empfangen, genau das ist der Hintergrund der Aktion „Offene Gartenpforte“, an der das Ehepaar Anja und Georg Kalkum zum zweiten Mal teilnimmt.