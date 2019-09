Thema Erntedankfest 2019 in Radevormwald : Önkfeld feiert für die Umwelt

Thema Erntedankfest 2019 in Radevormwald

„Önkis For Future“ lautete das Motto dieser Gruppe aus der Dorfgemeinschaft. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Das diesjährige Erntedankfest war trotz Regen ein Erfolg. Auf dem Zug machten sich die Dorfbewohner für den Klimaschutz stark.

Nach dem Auftakt des Erntedankfestes am Samstagabend versammelten sich die Dorfbewohner aus Önkfeld am Sonntag unter freiem Himmel. Der Regen hielt die Teilnehmer nicht auf. Zusammen mit unzähligen Besuchern aus der Innenstadt und benachbarten Dörfern setzten die Dorfbewohner das Fest unter der Herrschaft der neuen Erntekönigin fort. Der große Festumzug am Sonntagnachmittag ist jedes Jahr der Höhepunkt des Erntedankfestes, bei dem die Dorfgemeinschaft Önkfeld sich für die Landwirtschaft und ihre Erträge bedankt. Dieses Jahr lautete das übergeordnete Thema „Altes erhalten, Neues gestalten“.