Veranstaltung in Gummersbach : Brustkrebsforum mit Vorträgen und Workshops

Foto: dpa/Jan-Peter Kasper Mit Magnetresonanz-Mammografien können auch kleine Tumore in der Brust einer Patientin entdeckt werden. Über Diagnose und Therapie informieren nun Experten in Gummersbach.

Radevormwald Vorträge, Workshops und Infostände stehen für interessierte Besucherinnen bereit, die sich beraten lassen wollen über Vorbeugung und Therapie.

() Die Entscheidung von Angelina Jolie, sich präventiv die Brüste abnehmen zu lassen, machte 2013 Schlagzeilen. Ihr Risiko an Brustkrebs zu erkranken, war so hoch, dass sie sich für die Amputation entschied. Familiärer Brust- und Eierstockkrebs ist Thema beim diesjährigen Brustkrebsforum Oberberg am 12. Oktober in Gummersbach. „Wir wollen aufklären, Ängste nehmen und Mut machen“, sagt Dr. Anja Weishap, Leiterin des Brustzentrums Oberberg am Kreiskrankenhaus Gummersbach und Veranstalterin des Brustkrebsforums.

Von 10.30 bis 13.30 Uhr lädt das Team des Brustzentrums in die Akademie Gesundheitswirtschaft und Senioren auf dem Steinmüller-Gelände in Gummersbach ein. Neben Vorträgen werden Workshops und Infostände angeboten. Dr. Anja Weishap, Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Kreiskrankenhaus Gummersbach, eröffnet das Programm mit einem kurzen Überblick unter der Überschrift „Was Sie über Brustkrebs wissen sollten“. Anschließend informiert Dr. Kerstin Rhiem, Leitende Oberärztin am Zentrum Familiärer Brust- und Eierstockkrebs des Universitätsklinikums Köln, über familiären Brust- und Eierstockkrebs.

Anschließend starten ab 11.30 Uhr Workshops. Angeboten wird ein Kursus zur Selbstuntersuchung unter Leitung von Fachärztin Dr. Lea Marie Winter von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Kreiskrankenhaus Gummersbach. Über „Soziale Hilfen für Krebspatientinnen“ können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Johannes Wirtz vom Sozialdienst am Kreiskrankenhaus Gummersbach austauschen. Tipps zu gesunder Ernährung bei Brustkrebs gibt es von Diätassistentin Marleen Vollmann, und mit Bewegung bringt Physiotherapeutin Katja Rinker Körper und Seele in Schwung.

Sa. 12. Oktober, 10.30 Uhr, Steinmüller-Gelände, Gummersbach.

(s-g)