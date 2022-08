Sport in der Region : Fortbildungs-Kurse für alle Generationen

Auch als Erwachsener kann man noch lernen zu schwimmen. Foto: Ilgner, Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Oberberg Der Kreissportbund informiert über die kommenden Weiterbildungen. Diese sprechen sowohl Menschen in der zweiten Lebenshälfte als auch Jugendliche an.

Der Kreissportbund Oberberg beziehungsweise das angegliederte SportBildungswerk in der Region bietet in der zweiten Jahreshälfte neue Kurse, Aus- und Fortbildungen für Sportinteressierte an. Diese Kurse sind ab jetzt auf der Homepage zur Anmeldung verfügbar.

Im zweiten Halbjahr gibt es einige Premieren und Besonderheiten im Programm. Beispielsweise hat der Kreissportbund die Förderzusage für eine besondere Ausbildung erhalten. Die Übungsleiter-C-Ausbildung „Herbstgold“ wird vom Landessportbund erstmalig und an nur fünf Orten in Nordrhein-Westfalen ermöglicht. Engelskirchen wurde als einer dieser Standorte ausgewählt. Hier startet die Maßnahme am Samstag, 6. August. Das Besondere bei diesem Kursangebot sind gleichaltrige Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der zweiten Lebenshälfte (ab 50 Jahren) und ein angepasster Sportpraxis-Teil. Durch die Förderung kann allen Oberbergern eine besonders günstige Übungsleiter-C Ausbildung zum Drittel des herkömmlichen Preises angeboten werden.

Doch auch für jüngere Ehrenamtler gibt es im Oberbergischen Kreis Möglichkeiten zur Fortbildung. Ab Mitte September wird eine Sporthelfer-Ausbildung in Wipperfürth angeboten, nachdem diese in den vergangenen Jahren im Süden des Kreises durchgeführt wurde. Diese Fortbildung richtet sich speziell an Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren, die sich im Verein engagieren möchten.

Ebenfalls im Herbst gibt es mit „Bewegungsförderung in der Kindertagespflege“ sowie „Bewegungsförderung in Verein und Kita“ zwei Angebote, die in zweiter Instanz die Zielgruppe Kleinkind- und Vorschulalter anvisieren.

Nach dem großen Interesse an den bisherigen zwei Schwimmlehrer-Assistenten-Ausbildungen im Rahmen der Schwimmoffensive unter dem Motto „Emma kann’s, Fritz noch nicht!“ wird es zwei weitere Veranstaltungen in Wipperfürth und Derschlag geben. Denn in Oberberg werden weiterhin dringend Personen gesucht, die qualifizierten Schwimmunterricht für Kinder anbieten.

Zudem gibt es am 5. November erstmalig in Oberberg eine Fortbildung zum Thema Inklusion im Sport. Hierfür wurde ein Referent vom Rehabilitations- und Behindertensportverband NRW aus Duisburg gewonnen. Der KSB setzt sich dafür ein, dass möglichst alle Oberberger die Chance auf Sporttreiben im Verein haben.

Darüber hinaus gibt es viele weitere Fortbildungen, mit der die Übungsleiter-Lizenz verlängert werden kann.

Infos Alle Veranstaltungen finden Interessierte unter www.sportangebote-oberberg.de. Weitere Informationen gibt es außerdem unter ☏ 02261 911930.

(s-g)