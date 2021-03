Oberbergischer Kreis will Modellregion werden : Hoffnung ruht auf dem „Tübinger Modell“

Radevormwald/Hückeswagen Erste Reaktionen auf den Vorstoß der bergischen Kommunen zum Thema Corona-Modellregionen sind positiv. Die FDP-Kreistagsfraktion unterstützt die Bewerbung vorbehaltlos. Der Radevormwalder SPD-Landtagsabgeordneter Sven Wolf ist der Meinung, dass die Öffnungen rascher umgesetzt werden könnten.

Die Ankündigung von Landrat Jochen Hagt (CDU), dass der Oberbergische Kreis sich als Modellregion für Corona-Lockerungen bewerben wird, stößt auf unterschiedliche Reaktionen. Erfreut zeigt sich die FDP-Kreistagsfraktion: „Der Oberbergische Kreis hat somit die Chance, den Alltag der Oberberger unter klaren Rahmenbedingungen zu normalisieren. Mit Verweis auf das Tübinger Modell begrüßen wir Liberale ausdrücklich diese Chance, durch neue Möglichkeiten die Pandemie zu bewältigen“, erklärt Ina Albowitz-Freytag, die Kreisvorsitzende der Liberalen. Der Kreis biete als Flächenkommune optimale Möglichkeit Kenntnisse für die ländlichen Regionen zu gewinnen. „Durch diese Möglichkeit gewinnen wir gleich mehrfach. Auch dem Einzelhandel, der Gastronomie, der Kultur und weiteren Soloselbstständigen bietet dies einen Lichtstreif am Horizont“, erklärt Albowitz-Freytag. Daher appeliere sie an alle Bundes- und Landtagsabgeordneten der oberbergischen Region, sich für diesen Vorstoß einzusetzen: „Lassen Sie uns gemeinsam an einem Strang ziehen, für die Oberbergerinnen und Oberberger.“

Der SPD-Landtagsabgeordnete für Radevormwald, Sven Wolf, steht den Bewerbungen der bergischen Kommunen – darunter auch des Bergischen Städtedreiecks Remscheid-Solingen-Wuppertal – durchaus positiv gegenüber. Auch er nennt das „Tübinger Modell“ als Vorbild. In der Universitätsstadt in Baden-Württemberg sind Geschäfte und Gastronomie aktuell geöffnet. Möglich macht dies eine umfassende Teststrategie in der Stadt: Nur Bürger, die einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen können, dürften Läden, Gaststätten etc. besuchen.