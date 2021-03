Bewerbung als Modellregion verkündet : Oberbergischer Kreis will Öffnungsschritte wagen

Radevormwald/Hückeswagen Landrat Jochen Hagt teilt mit, dass sich der Kreis beim zuständigen Ministerium beworben hat, um eine Modellregion zu werden. Das bedeutet: Mit ausreichendem Testaufwand sind Lockerungen möglich.

Der Oberbergische Kreis wird sich als Modellregion für Öffnungsschritte bewerben. Das hat die Kreisverwaltung nun mitgeteilt. Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich am 22. März bei einer Videokonferenz darauf verständigt, dass in ausgewählten Kommunen oder Landkreisen solche Schritte zur mehr Öffnungen in der Corona-Krise möglich sein sollen. Voraussetzung sind strenge Schutzmaßnahmen und Testkonzepte. So heißt es in den Beschlüssen der Konferenz: „Im Rahmen von zeitlich befristeten Modellprojekten können die Länder in einigen ausgewählten Regionen, mit strengen Schutzmaßnahmen und einem Testkonzept einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens öffnen, um die Umsetzbarkeit von Öffnungsschritten unter Nutzung eines konsequenten Testregimes zu untersuchen.“