Corona-Pandemie im Oberbergischen Kreis : Kreis will nun Corona-Tests als „Drive in“ anbieten

Kreis will nun Corona-Tests als „Drive in“ anbieten

In Gummersbach werden Container werden, damit Bürger rasch einen Abstrich für einen Test machen können, ohne aus dem Auto steigen zu müssen. Foto: obk

Oberberg Zwei Container sind in der Nähe des Kreishauses in Gummersbach im Rahmen verstärkter Schutzmaßnahmen aufgebaut worden. Die Bürger müssen nicht extra aussteigen.

„Ein solches Szenario wünschen wir uns alle nicht. Wir müssen aber auf ein mögliches Ausbruchsgeschehen vorbereitet sein. Der Oberbergische Kreis hat deshalb Vorsorge getroffen, um die Testkapazitäten in einer solchen Situation kurzfristigen zu erhöhen“, sagt Landrat Jochen Hagt.

Das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises betrieb bisher eine Teststrecke in leerstehenden Räumlichkeiten der Kreisverwaltung. Aktuell laufen die Vorbereitungen für einen „Drive In“. Dafür wurden zwei Container auf einem Parkplatz in der Nähe des Kreishauses aufgestellt. Sie dienen zur Unterbringung der Arbeitsmittel, die für Anmeldung und Abstrich benötigt werden. Am Dienstag wurde eine Überdachung zwischen den Containern errichtet, damit die Tests bei jedem Wetter durchgeführt werden können.