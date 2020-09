Bekämpfung der Pandemie : Oberbergischer Kreis will wegen Corona-Krise 14 neue Stellen schaffen

Oberbergischer Kreis will wegen Corona-Krise 14 neue Stellen schaffen

Oberberg Vor allem im Kreisgesundheitsamt sollen die neuen Mitarbeiter eingesetzt werden. Bewährt bei der bisherigen Bekämpfung der Pandemie habe sich allerdings auch der Einsatz von Veterinären – sie kennen sich beim Thema Infektionsschutz aus.

Die Verwaltung des Oberbergischen Kreises will kurzfristig und überplanmäßig 14 neue Stellen schaffen, um künftig gegen Pandemien wie das Coronavirus noch effizienter vorgehen zu können. Darüber sollen der Kreisausschuss am 1. Oktober und der Kreistag am 8. Oktober beraten.