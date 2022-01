Ortschaften in der Region können profitieren : Dorfgemeinschaften können Fördergelder beantragen

Ortschaften in der Region können profitieren

Die Dörfer im Oberbergischen Kreis sollen gestärkt werden. Fördermittel in Höhe von 100.000 Euro stehen für verschiedene Vorhaben bereit – nun können Anträge gestellt werden. Foto: Obk

Oberberg Insgesamt 100.000 Euro stehen bereit, damit Ehrenamtler in den Ortschaften Projekte auf den Weg bringen können. Anträge sind zu zwei Fristen möglich: zum 28. Februar und zum 30. April.

Der Kreistag des Oberbergischen Kreises hat im vergangenen Jahr 100.000 Euro an Sachmitteln für die Dorfentwicklung im Kreisgebiet bewilligt. Mit der „Förderrichtlinie Oberbergische Dörfer“ stellt der Oberbergische Kreis im Jahr 2022 zur Verteilung der Sachmittel eine neue Möglichkeit der finanziellen Unterstützung für Dorfgemeinschaften und Dorfvereine bereit. Die Förderung erfolgt über den Dorfservice Oberberg.

Für die Dorfgemeinschaften und eingetragenen Dorfvereine besteht damit die Gelegenheit für eine einmalige finanzielle Unterstützung der eigenen Pläne und Ideen. Sofern gewünscht, unterstützt der Dorfservice Oberberg bei der Umsetzung der Vorhaben. In zwei Antragszeiträumen stehen jeweils 50.000 Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Im ersten Antragszeitraum können sich Dorfgemeinschaften oder Dorfvereine bis zum 28. Februar bewerben. Im zweiten Antragszeitraum sind Bewerbungen bis zum 30. April möglich. Die Anträge müssen schriftlich beim Oberbergischen Kreis eingehen, an folgende Adresse: Oberbergischer Kreis, Der Landrat, Moltkestraße 42, 51643 Gummersbach.