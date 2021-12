Corona-Pandemie im Oberbergischen Kreis : Kontakte werden wieder eingeschränkt

In Rade sind derzeit 107 Personen positiv getestet. Foto: dpa/Matthias Balk

Oberberg Auch im Oberbergischen Kreis gelten seit Dienstag wieder verschärfte Regelungen. Die Zahl der Infektionen ist zurückgegangen, doch werden derzeit 49 Menschen stationär wegen Covid-19 behandelt.

(s-g) Im Oberbergischen Kreis gelten seit Dienstag wieder die generellen Kontaktbeschränkungen, die im Paragraf 6, Abschnitt 1 der Corona-Schutzverordnung des Landes vorgesehen sind. Das bedeutet: Personen, die weder vollständig geimpft noch genesen sind, dürfen sich bei privaten Zusammenkünften im öffentlichen und privaten Raum nur noch mit Angehörigen des eigenen Haushalts sowie höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes treffen. Kinder unter 14 Jahren sind von dieser Regel ausgenommen. Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelten als ein Haushalt, auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben.

Diese Regelung greift auch dann, wenn ungeimpfte mit geimpften beziehungsweise genesenen Personen zusammentreffen. Nur für private Zusammenkünfte, an denen ausschließlich geimpfte oder genesene Personenteilnehmen, hat die vorgenannte Kontaktbeschränkung keine Geltung.

Am Dienstag waren im Kreis 1589 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, das ist ein Rückgang um 191 Personen im Vergleich zum Montag. Stationär in Krankenhäusern werden derzeit mit einer Covid-19-Erkrankung 49 Menschen behandelt, davon befinden sich 14 Patienten auf Intensivstationen. Acht davon müssen beatmet werden. In Quarantäne befinden sich aktuell 2646 Personen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis lag am Dienstag beim Wert 324,3 (am Montag waren es noch 344,5). Zum Vergleich: Die Inzidenz auf Landesebene betrug am gleichen Tag 232,1.

In Radevormwald ging die Zahl der Infizierten zurück, am Dienstag wurden 107 Personen gemeldet, die positiv auf SARS CoV-2 getestet waren, das sind 18 weniger als am Montag. Aus der Nachbarstadt Hückeswagen waren 160 Fälle gemeldet worden, ein Rückgang um 31. In Wipperfürth liegt die Zahl der Infizierte derzeit bei 120, auch hier ging die Zahl zurück, um 17 Fälle im Vergleich zum Montag.

In den vergangenen Tagen wurden auch im Oberbergischen Kreis die ersten bestätigten Fälle der Omikron-Variante des Coronavirus gemeldet. Diese Mutation des Erregers gilt als besonders ansteckend und verbreitet sich rasch in Europa.

(s-g)