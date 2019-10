Oberbergischer Kreis : Bewerbungsfrist wird verlängert

Die Bewerbungen gehen an das Kreiskulturamt auf Schloss Homburg bei Nümbrecht.

Radevormwald Ob Literatur, Bildende Kunst oder moderne Medien – Bewerber aus dem Oberbergischen Kreis können sich noch bis zum 16. Oktober für den Preis bewerben.

(s-g) Kulturschaffende im Oberbergischen rücken ins Rampenlicht: Der Kreis vergibt zum zwölften Mal seinen Kultur-Förderpreis und würdigt damit hervorragende künstlerische Leistungen in den Sparten Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Musik, Literatur und Medienkunst. Der Preis ist mit 2500 Euro dotiert. Künstlerinnen und Künstler können sich selbst dafür bewerben oder dafür empfohlen werden. Dabei ist es egal, ob die Künstlerin oder der Künstler bereits

renommiert in der oberbergischen Kulturszene ist oder als „Newcomer“ arbeitet. Sowohl die freie Kulturszene als auch noch nicht etablierte Kulturschaffende werden gefördert.

Einzige Voraussetzung ist ein enger Bezug zum Oberbergischen Kreis. Ein Vergabegremium entscheidet über die Preisträger. Sie werden während einer Feierstunde am Abend des 19. November 2019

Die Bewerbungsfrist ist um zwei Wochen verlängert worden, teilt der Kreis nun mit. Bis zum 30. September um 12 Uhr läuft die Frist. Vorschläge und Bewerbungen können von Einzelpersonen und Institutionen in analoger oder digitaler Form eingereicht werden beim: Oberbergischer Kreis, Der Landrat, Kulturamt, Schloss Homburg 1, zu Händen von Frau Silke Engel, 51588 Nümbrecht oder per E-Mail an: silke.engel@obk.de Inhalt der Bewerbungsunterlagen sollten eine Präsentation des künstlerischen Schaffens anhand von Fotos oder digitalen Medien sein, eine Liste der eingereichten Arbeiten mit Titel, Technik und Versicherungswert, ein Lebenslauf der künstlerlischen Laufbahn und eine Darstellung zukünftiger künstlerischer Vorhaben.