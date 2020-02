Gesundheitsamt gibt vorerst Entwarnung : Verdachtsfälle auf Coronarvirus im Kreis bestätigen sich nicht

Oberberg Ein Mann, der sich vor kurzem in Italien aufgehalten hatte und seine Ehefrau wurden virologisch untersucht. Sie sind nicht durch das SARS-CoV2-Virus infiziert. Der Kreis hat ein Bürgertelefon zum Thema eingerichtet.

„Das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises nimmt die in Telefonanrufen formulierten Sorgen der Bürgerinnen und Bürger ernst und erteilt Empfehlungen für Menschen, die sich zuletzt in Risikogebieten aufgehalten haben“, so Landrat Jochen Hagt. Das NRW-Gesundheitsministerium hat ein Bürgertelefon zum Thema Coronavirus unter der Nummer 0211 8554774 geschaltet. Auch der Oberbergische Kreis bietet am Donnerstag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr ein Bürgertelefon für allgemeine Fragestellungen unter 02261 8838888 an. Eine individuelle medizinische Beratung kann unter diesen Nummern nicht stattfinden. In diesem Fall sollten Bürger sich telefonisch an ihren Hausarzt wenden.