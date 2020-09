Oberbergischer Kreis : Kreis hilft den „Lebensfarben“

Oberberg Im Gespräch mit Landrat Jochen Hagt erklärte Vereinsgeschäftsführerin Sandra Karsten, wie wichtig die Unterstützung gerade in Corona-Zeiten sei, um Kinder und Jugendliche von psychisch- oder suchterkrankten Eltern zu helfen.

Um das Engagement von derartigen Hilfsangeboten zu würdigen und zu stärken, hatten Landrat Jochen Hagt und NRW-Staatssekretärin Andrea Milz – wie berichtet – eine gemeinsame Vereinbarung unterzeichnet. Das Land NRW stellt in seinem ganzen Gebiet insgesamt eine Million Euro für diese Zwecke bereit. Die landesweite Verteilung erfolgt nach Höhe der Einwohnerzahl. So können im Oberbergischen Kreis insgesamt 20.000 Euro ausgezahlt werden; vorausgesetzt, das Geld wird zur Bekämpfung der Auswirkungen der Corona-Pandemie verwendet. Dem Aufruf des Oberbergischen Kreises um eine niederschwellige Bedarfsmeldung sind schon zahlreiche Initiativen gefolgt. Bislang wurden Fördergelder in Höhe von insgesamt 8420 Euro an mehrere Initiativen im Oberbergischen Kreis ausgezahlt.