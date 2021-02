Dörfer im Oberbergischen : Kreis unterstützt bergische Dörfer

Gabriele May ist Ansprechpartnerin für die Leader-Region Bergisches Wasserland Hückeswagen, Marienheide, Radevormwald, Wipperfürth und die stadtnahen Dörfer in Gummersbach. Foto: OBK

Oberberg Zur Stärkung der Dorfgemeinschaften hat der Kreis einen Dorfservice installiert. Wichtiger Bestandteil ist es, gezielt mit den Bürgern der Dörfer zusammenzukommen und sich vor Ort zu begegnen.

Dörfer stärken, ihre Entwicklung begleiten, die Bürger vor Ort unterstützen: Der Dorfservice des Oberbergischen Kreises ist Anlauf- und Beratungsstelle für die Menschen in den Dörfern. Wichtiger Bestandteil ist es, gezielt mit den Bürgern der Dörfer zusammenzukommen und sich vor Ort zu begegnen. Die persönliche Vorstellung hat aufgrund der Corona-Pandemie jetzt eine erstaunlich gut besuchte Online-Konferenz bis auf weiteres ersetzt. Der Dorfservice des Kreises hatte zu einem digitalen Treffen eingeladen, um Dorfgemeinschaften im Kreis sein neues Unterstützungsangebot vorzustellen. 63 Personen aus 37 Dörfern haben an der Web-Konferenz teilgenommen.

Die Kontaktpersonen für die beiden Regionen, Gabriele May und Stefan Nickel, haben sich in der Online-Konferenz persönlich vorgestellt und ihre Arbeitsweisen und Tätigkeiten innerhalb des neu geschaffenen Service vorgestellt.

Als Anlauf- und Beratungsstelle für die Menschen in den Dörfern unterstützt der Dorfservice dabei, neue Angebote zu schaffen und Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Gabriele May und Stefan Nickel beraten dabei individuell und an den jeweiligen Ort angepasst. Nicht nur neuen Ideen, auch bereits laufenden Maßnahmen, widmet sich der Dorfservice auf Anforderung. Die Themenfelder sind vielfältig: so unterstützt der Dorfservice dabei, aus einer Idee ein Projekt zu entwickeln, Informationen zu beschaffen und geeignete Ansprechpartner und Unterstützer zu finden, die dazu beitragen, ein Projekt umzusetzen. Gleichzeitig berät der Dorfservice zu Fördermöglichkeiten und assistiert dabei, die erforderlichen Anträge zu stellen und Genehmigungen einzuholen.