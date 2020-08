Mobilität im Kreis : Kreis testet erstmals den „Rufbus auf Abruf“

Die Stadt Wiehl erhielt den Förderbescheid für den „Bus en demand“vom Oberbergischen Kreis (v.l.): Corinna Güllner (OVAG); Landrat Jochen Hagt; Maik Adomeit, zweiter Beigeordneter der Stadt Wiehl; Bürgermeister Ulrich Stücker, Stadt Wiehl und Frank Herhaus, Kreisdezernent für Planung, Regionalentwicklung, Umwelt am Siebenbürger Platz in Wiehl-Drabenderhöhe. Foto: obk

Oberberg Ein neues Konzept für Mobilität, das auch für andere Städte im Oberbergischen Vorbild werden könnte, wird nun in Wiehl ausprobiert – es ist ein „Bus on demand“, der hohe Flexibilität bieten soll.

Anders als Bürgerbusse oder Ruftaxis hat der Rufbus keine feste Route und keinen festen Fahrplan. Er verkehrt innerhalb eines festgelegten Korridors zwischen Wiehl-Zentrum und Drabenderhöhe und verbindet somit auch weite Teile des westlichen Wiehler Stadtgebietes. Das Fahrzeug kann zukünftig einfach per App über das Smartphone angefordert werden, wird aber auch telefonisch buchbar sein. Er befördert dann den Fahrgast innerhalb des Korridors an das gewünschte Ziel. Dazu werden die bestehenden Haltestellen innerhalb des Korridors genutzt. Zusätzlich werden dutzende neue Haltepunkte ausschließlich für den Rufbus neu angelegt, damit die Fahrgäste nicht mehr als 250 Meter Fußweg zum nächsten Haltepunkt gehen müssen. Dadurch werden die Dörfer im Korridor untereinander effektiv und schnell verknüpft.

Landrat Jochen Hagt betont, dass ihm dieses Projekt besonders am Herzen liegt: „Wir freuen uns, dass wir mit diesem innovativen und spannenden Pilotprojekt zukünftig neue Formen des ÖPNV im Oberbergischen Kreis nutzen können. Gemeinsam mit der Stadt Wiehl werden wir das Projekt interessiert verfolgen und schauen, inwieweit sich ein solches System in naher Zukunft auch auf andere Räume in unserem Kreis übertragen lässt.“