Einsatzkräfte im Oberbergischen Kreis : Polizeihund Tay soll Drogen erschnüffeln

Radevormwald Mit seinem Herrchen, Polizeioberkommissar Marius Mohaupt, bildet der Schäferhund ein Team. Die Eltern des Vierbeiners sind bei der holländischen Polizei im Einsatz. Dreieinhalb Monate lang ist Tay für seinen Job ausgebildet worden.

Die Veranlagung für den Schutz- und Schnupper-Job bringt der holländische Schäferhund mit. Seine Eltern sind bei der holländischen Polizei im Einsatz, er ist spieltriebig und auch in der Freizeit ist Tay viel mit der Nase unterwegs. Dabei zeigt er, dass ihm das Erschnüffeln und Verfolgen von Gerüchen Spaß macht. Diese Fähigkeiten und Eigenschaften des Hundes sind gute Voraussetzungen, die sich der Diensthundführer dann in der Ausbildung der Fellnase und bei der Arbeit zunutze macht.

Für sein Herrchen, Diensthundführer und Polizeioberkommissar Marius Mohaupt, ist mit Tay ein Traum wahr geworden. Noch während der Schulzeit besuchte Mohaupt eine Vorführung mit Polizeihunden und wusste: „Das will ich machen“. Er verfolgte seinen Traumberuf zielstrebig und begann 2011 seine Ausbildung bei der Polizei. Im Jahr 2018 bekam er den jungen Tay und bildete ihn aus. Im September 2019 bestand das Duo nach festgestellter Eignung des Vierbeiners, langem Training und dreieinhalbmonatiger intensiver Ausbildung in Schloß Holte Stukenbrock den Schutzhundlehrgang. Wenig später haben die beiden nun auch die zweite bestandene Prüfung in der Tasche und machen Kriminellen das Leben schwer.

Dabei begann auch die zweite Ausbildung in kleinen Schritten. Zunächst lernte Tay das Ausarbeiten individueller Gerüche und das Anzeigen, also das stille Verharren, wenn er etwas gefunden hatte. Trainiert wird mit der Klicker-Training-Methode. Zur Belohnung gab es Futter. Insgesamt drei Monate übte der Rüde das Erschnüffeln der Rauschgifte. Erst in vor ihm liegenden Bausteinen versteckt, später dann auf großen Flächen, wie Räumen, Autos oder draußen auf Erdanlagen. Zum Lehrgang gehört auch ein Flug im Polizeihubschrauber und die Fahrt in einem Boot, denn die Hunde werden landesweit eingesetzt. Auch diesen Teil meisterte Tay mit großer Gelassenheit.