Corona-Pandemie : Inzidenz im Oberbergischen Kreis steigt wieder über 100

Radevormwald Hückeswagen Die Verwaltung in Gummersbach verlängert Allgemeinverfügungen zu Kontaktbeschränkungen bis Mitte März. Landrat Jochen Hagt verspricht, dass so schnell wie möglich ein flächendeckendes Testangebot im Kreis zur Verfügung stehen soll.

(s-g) Die Infektionszahlen im Oberbergischen Kreis hatten bereits in den vergangenen Tagen nach oben gezeigt. Am Wochenende nun hat die Kreisverwaltung in Gummersbach mitgeteilt, dass die Sieben-Tage-Inzidenz, welche die Dynamik der Infektionsgeschehens beschreibt, im Kreis auf den Wert 116,2 gestiegen ist. Die absolute Zahl der Infizierten liegt bei 402 Personen. In Radevormwald sind derzeit 15 Personen mit SARS CoV-2 betroffen, in Hückeswagen liegt die Zahl bei 23.