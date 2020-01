Oberbergischer Kreis : Wie die Position von Notrufen geortet werden kann

Oberberg Die Feuer- und Rettungsleitstelle des Oberbergischen Kreises hat im Dezember 2019 im Rahmen eines bundesweiten Pilotprojektes erfolgreich ein System zur Ortung von Notrufteilnehmern eingeführt, welche per Smartphone den Notruf 112 wählen.

Wählt ein Nutzer per Smartphone mit entsprechendem Betriebssystem den Notruf 112, werden umgehend und automatisch die Ortungsdienste zur Positionsbestimmung per WLAN und GPS aktiviert und die Positionsdaten an die Feuer- und Rettungsleitstelle übertragen. Dem Disponenten in der Feuer- und Rettungsleitstelle wird nun innerhalb weniger Sekunden die Position des Anrufers samt Koordinaten in einer Karte im Einsatzleitsystem angezeigt, so dass er die alarmierten Rettungskräfte punktgenau zum Einsatzort lotsen kann.