Oberbergischer Kreis : Kreis legt ein umfangreiches Konzept zum Umweltschutz vor

Die Uelfe und ihre Bachtal nördlich des Stadtgebietes stehen bereits unter Naturschutz. Für die Pflege solcher Biotope will der Kreis noch weitere Maßnahmen in die Wege leiten. Foto: Wupperverband

Oberberg In der Sitzung des Kreistages am Donnerstag, 19. März, steht das Programm „Klima-Umwelt-Natur Oberberg“ auf der Tagesordnung. Erstmals erläutert hatte Landrat Jochen Hagt die geplanten Maßnahmen im Dezember 2019.

„Die bisherigen Resonanzen waren überwiegend positiv“, bilanziert die Kreisverwaltung. Beispielhaft sei ein Schreiben des Kreisverbandes Oberberg des Naturschutzbund Deutschland an Landrat Hagt zu erwähnen, der in einer ersten Stellungnahme das Programm als „Meilenstein“ sehe, sowie als „substantiellen Fortschritt im Natur- und Klimaschutz“ lobt. Dem NABU nach beinhaltet das Programm „zukünftig sehr wertvolle und zukunftsweisende Projektideen“, die er mit seinen Mitteln aktiv unterstützen und weiter vorantreiben möchte.

Zu den Projekten und Maßnahmen, die in den folgenden Jahren umgesetzt werden sollen, gehören unter anderem die Fortschreibung der Landschaftsplanung, die Aufwertung von Offenland-Lebensräumen, die Entwicklung von Streuobstbeständen, die Aufwertung von Waldlebensräumen in Schutzgebieten, ökologische Entwicklung von Kreisforsten, die Bekämpfung schädlicher Neophyten (eingeschleppte Pflanzen und Tiere) etc. Auch die Umweltbildung soll verstärkt werden, um schon der Jugend die Themen Naturschutz und Ökologie nahezubringen. Außerdem ist die Gründung eines Fonds oder eine Stiftung Kulturlandschaft Oberberg geplant.