Landwirtschaft im Oberbergischen Kreis : Blauzungenkrankheit: Beschränkungen aufgehoben

Eine von der Blauzungenkrankheit betroffenen Kuh steht in einem Stall eines Bauerhofes. Foto: dpa/Ralf Roeger

Oberberg Seit Januar 2019 gab es massive Beschränkungen beim Verbringen von Rindern und Schafen in nicht betroffene, freie Gebiete. Nun sind diese Beschränkungen aufgehoben worden.

Der Oberbergische Kreis informiert darüber, dass die Restriktionen zur Bekämpfung der Blauzungenkrankheit aufgehoben werden. Nachdem in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz in den Jahren 2019 bis 2021 mehrere Ausbrüche der Blauzungenkrankheit aufgetreten waren, wurden großflächig Restriktionszonen in Deutschland eingerichtet, um die weitere Verbreitung des Blauzungenvirus (BTV) zu verhindern.

Für den Oberbergischen Kreis bestanden seit Januar 2019 massive Beschränkungen beim Verbringen von Rindern und Schafen in nicht betroffene, freie Gebiete. So durften nur regelmäßig gegen geimpfte oder untersuchte Tiere verbracht werden, diese mussten teilweise mit mückenabwehrenden Tierarzneimitteln behandelt werden und von Gesundheitszeugnissen und Tierhaltererklärungen begleitet werden. Da die Impfung gegen BTV eigentlich verboten ist, musste der Oberbergische Kreis sie erst per Allgemeinverfügung genehmigen.

Da im nördlichen Rheinlandpfalz keine weiteren Fälle auftraten, konnten vor einem Jahr die Restriktionsmaßnahmen in den Gemeinden Radevormwald und Bergneustadt genauso wie in den nördlich und östlich angrenzenden Nachbarkreisen aufgehoben werden. „Dadurch entstand leider eine Tiergesundheitsgrenze zwischen den beiden Gemeinden und dem restlichen Oberbergischen Kreis“, teilt die Kreisverwaltung im Gummersbach mit. Nachdem ein intensives Monitoring bei Rindern und Schafen in Nordrhein-Westfalen zeigte, dass das Virus hier nicht zirkuliert, konnten jetzt die Restriktionszonen in ganz NRW aufgehoben werden.

Wie die Ordnungsdezernentin des Oberbergischen Kreises, Birgit Hähn, bestätigte, fielen nach Zustimmung aus Brüssel mit Wirkung zum 18. Juli die Restriktionszonen in NRW vollständig. Rinder und Schafe aus dem Oberbergischen Kreis dürfen ab sofort wieder ohne weitere BTVAuflagen innerhalb ganz Deutschland verbracht werden.

Für den Leiter des Veterinäramtes, Dr. Stefan Kohler, hat die Seuche für die Landwirtschaft genauso wie für die Veterinärämter in NRW in den letzten drei Jahren viel Aufwand bedeutet, ohne dass in NRW dabei ein Fall aufgetreten war. Die Blauzungenkrankheit ist eine virusbedingte, meist akut verlaufende Krankheit der Rinder, Schafe und Ziegen. Sie wird von Gnitzen, blutsaugenden Mücken der Gattung Culixoides, von Tier zu Tier übertragen.

Neben Tierverlusten verursacht die Blauzungenkrankheit hohe wirtschaftliche Einbußen der betroffenen Betriebe mit Rinder-, Schaf- und Ziegenhaltung durch Produktionsausfälle und bestehende Handelsrestriktionen. Der Erreger der Blauzungenkrankheit ist für den Menschen nicht gefährlich.

Fragen zur Blauzungenkrankheit beantwortet das Veterinäramt des Oberbergischen Kreises unter der Telefonnummer 02261 88-3903.

(s-g)