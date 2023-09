KulturPass im Oberbergischen Jugend kann kostenfrei an Kultur im Kreis teilnehmen

● Am 19. November wird es mit dem Workshop „Barock goes Pop - Neue Farben für alte Sachen“ mit der Kunstwerkstatt Köln von 11 bis 16 Uhr bunt am Schloss. Wie könnte es aussehen, wenn die Ritterrüstung einen rosa Anstrich bekäme oder der Graf im Portrait plötzlich grüne Haare hätte? In diesem Kunstworkshop wird die Stilrichtung des Barock mit modernen PopArt-Elementen gemixt. Nach einem inspirierenden Museumsbesuch werden Collage, Drucke und Plakate gestaltet.