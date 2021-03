Kreistag entscheidet am Donnerstag : Kreis braucht 20 Stellen mehr zur Bekämpfung der Pandemie

Oberberg Vorübergehend soll es 20 neue Einstellungen geben, um die Aufgaben zu stemmen. Bereits im Oktober waren die Kapazitäten wegen der Herausforderungen in der Corona-Krise deutlich aufgestockt worden.

Der Oberbergische Kreis will sein Personal wegen der Herausforderungen in der Corona-Pandemie deutlich aufstocken. In der kommenden Sitzung der Kreistages am Donnerstag, 25. März, werden die Fraktionen im Kreistag darüber entscheiden. Der Kreis will laut Beschlussvorlage überplanmäßig und befristet bis zu 20 Personen einstellen, „um den Betrieb des Impfzentrums, die Koordination der Impfstoffbestellung und Terminvergabe sowie die Koordination flächendeckender Testzentren sicherzustellen“.