Mobilität in der Region : Oberbergische Bahn soll S-Bahn-Strecke werden

Oberberg Nicht nur die Wuppertalbahn in Radevormwald soll möglicherweise wiederbelebt werden. Eine weitere wichtige Strecke der Region wird deutlich aufgewertet, wenn das Ergebnis eine Machbarkeitsstudie umgesetzt wird.

Die Stärkung des Schienenpersonennahverkehrs im Bergischen Land steht vor einem weiteren wichtigen Schritt. In einer Machbarkeitsstudie der Nahverkehr Rheinland GmbH (NVR), die am Freitag vorgestellt wurde, wird vorgeschlagen, die Oberbergische Bahn schneller und kundenfreundliche zu machen, in dem man eine S-Bahnstrecke einrichtet. Aus der bisherigen Regionalbahn 25 soll so die S-Bahn 15 werden. Die Bahn durchs Bergische nach Köln würde elektrifiziert, soll im 20-Minuten-Takt fahren und 66 Minuten von Gummersbach bis Köln brauchen, um von dort weiter in die Eifel zu fahren. Die Oberbergische Bahn ist wichtig für die Anbindung des Rheinischen-Bergischen und des Oberbergischen Kreises ins Rheinland. Für Pendler aus dem mittleren Kreisgebieten ist sie zudem die einzige Bahnverbindung nach Köln.